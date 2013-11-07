Повторное управление авто в нетрезвом виде станет уголовной статьей

Фото: ИТАР-ТАСС

Комитет Госдумы по госстроительству подготовил новую редакцию поправок в Уголовный кодекс и КОАП, предусматривающую уголовную ответственность за повторное управление машиной в нетрезвом виде.

Как пишет "Коммерсантъ", в УК появится статья о штрафе до 200 тысяч рублей либо об аресте на срок до полугода если водитель, лишенный прав, управлял машиной в пьяном состоянии.

Сейчас это административное нарушение, за него грозит лишение удостоверения на два года и штраф до 30 тысяч рублей.

Если же нетрезвая езда привела к ДТП с погибшими, то устанавливается минимальный срок лишения свободы — два года за одного человека и три года за двоих или больше.

Еще одна поправка коснется судебных процессов – действующие нормы позволяют виновнику "смертельного" ДТП уйти от ответственности в результате примирения сторон. Если закон вступит в силу, эту "лазейку" отменят - депутаты считают, что родственников погибших часто подкупают нарушители.

Этими же поправками инспекторам ГИБДД можно будет досматривать машину и проводить медицинское освидетельствование без понятых. Но для этого у полицейских должна быть видеокамера, записи с которой будут направлены в суд.

И последнее нововведение - ГАИ запретят снимать номера с автомобилей за правонарушения, потому что их можно восстановить в коммерческой фирме в обход полиции. Однако по тем статьям, где раньше применялось снятие номеров, сумма штрафа будет увеличена. За чрезмерную тонировку — с 500 до 3 тысяч рублей, а за управление автомобилем без ОСАГО - с 800 до 3 тысяч.

