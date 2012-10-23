Греческий рефери попал в книгу Гиннесса за судейство в 27 видах спорта

Фото: ИТАР-ТАСС

Уникальное достижение удалось установить греческому арбитру Андреасу Колеттису. Рефери получил лицензию на судейство в 27 видах спорта. Колеттис занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

29-летний рефери работает в греческой полиции и одновременно тренирует сборную страны по тяжелой атлетике на Специальных олимпийских играх, сообщает РИА Новости.

Колеттису удалось получить лицензию на судейство в футболе, мини-футболе, пляжном волейболе, боксе, футболе для незрячих, баскетболе, теннисе, парусном спорте, плавании, пинг-понге, волейболе, кунг-фу, у-шу, шахматах, пляжном теннисе, бридже, биатлоне, фехтовании, спортивном скалолазании, легкой атлетике, бадминтоне, пляжном гандболе, триатлоне, моторных ралли, паратриатлоне, спортивной рыбалке, синхронном плавании и подводной стрельбе по мишеням.

Судя по тому, что в списке не присутствуют хоккей, кикбоксинг и многие виды единоборств, а также большое количество олимпийских видов спорта от художественной гимнастики до керлинга, Колеттис легко может улучшить свое собственное достижение.

Отметим, что в прошлом судья профессионально занимался двумя видами спорта - плаванием и тяжелой атлетикой.