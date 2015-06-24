Арт-директор лондонской галереи обнаружил неизвестную работу Клода Моне

Фото: theguardian.com

Арт-директор лондонской галереи Richard Green Gallery Джонатан Грин обнаружил пастель под паспарту одной из двух работ, купленных на аукционе в 2014 году. Ранее о существовании этого рисунка было неизвестно.

"У Моне не так много пастельных работ. Поэтому эта находка – большая удача," – сообщил Джонатан Грин газете The Guardian.

На пастели изображена пристань в Гавре в Нормандии, где Моне вырос. Происхождение картины безупречено: все, как оказалось, три работы были свадебным подарком Энн-Мари Дюран-Рюэль, внучке арт-дилера художника Поль Дюран-Рюэля.

Две работы, которые приобрел Грин, были описаны в полном каталоге работ Моне, составленном в 1974 году Даниэлем Вильденштейном. Все три изображения, по всей видимости, созданы в 1868 году, еще до того, как мастер стал всемирно известным импрессионистом.

Пастели будут представлены публике на арт-ярмарке, которая откроется в Лондоне 25 июня, где свои коллекции подлинно музейного уровня покажут более чем 150 международных галерей. Найденные работы Клода Моне будут продаваться за 1,4 миллиона фунтов стерлингов – это общая цена за три произведения.