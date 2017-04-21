Клинт Иствуд снимет фильм о предотвращении теракта

Американский киноактер, режиссер и продюсер Клинт Иствуд оьбъявил о намерении снять фильм о предотвращении теракта в следовавшем в Париж поезде лктом 2015 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Главными героями станут три американца, благодаря которым трагедия не случилась, – Энтони Сэдлер, Алек Скарлатос и Спенсер Стоун. В основу ленты легла книга, написанная на основе их воспоминаний писателем Джеффри Стерном. Книга вышла в США под названием "Поезд в 15:17 в Париж: Подлинная история о террористе, поезде и трех американских героях".

Съемки картины пройдут на студии Warner Bros.