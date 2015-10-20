Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября 2015, 18:21

Регионы

Ассоциации музыкальных критиков назвала лауреата сезона 2014-2015

Фото: m24.ru/Юлия Чечикова

Музыковед, ведущий научный сотрудник Дома-музея Чайковского в Клину Полина Вайдман стала лауреатом приза, учрежденного Ассоциацией музыкальных критиков Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Приз по итогам минувшего сезона присудили Полине Вайдман "за фундаментальную научную подготовку и выпуск первых томов полного собрания сочинений Чайковского, впервые представляющего авторские редакции – как итог многолетнего подвижнического труда по сохранению и изучению наследия композитора". Награждение лауреата состоится 23 декабря в "Геликон-опере" перед началом спектакля "Евгений Онегин".

В шорт-лист Первого ежегодного приза критики помимо Полины Вайдман вошли художественный руководитель Госоркестра имени Светланова – дирижер Владимир Юровский, хор Пермского оперного театра musicAeterna, спектакли "Тангейзер" и "Сатьяграха", а также фестиваль камерной музыки "Возвращение". Приз вручается впервые.

Полина Вайдман – доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского в Клину. Благодаря ее многолетним трудам в этом году вышли первые четыре тома Полного собрания сочинений композитора. Одной из главных заслуг нового собрания стало возвращение сочинениям Чайковского первоначального вида.

Клин Дом-музей Чайковского Ассоциация музыкальных критиков Государственный музей-заповедник Чайковского Полина Вайдман Чвайковский

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика