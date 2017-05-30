Защита обжаловала арест экс-бухгалтера "Седьмой студии"

Арест обвиняемой в хищении средств Нины Масляевой, бывшего главного бухгалтера некоммерческой организации "Седьмая студия", обжалован ее защитой, сообщает ТАСС.

"Мы подали апелляционную жалобу. Считаем решение первой инстанции незаконным и необоснованным", – пояснил адвокат экс-главбуха Юрий Зайцев.

27 мая Пресненский суд Москвы санкционировал арест Нины Масляевой согласно обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, Масляева вступила в преступный сговор с экс-главой "Седьмой студии" Юрием Итиным с целью присвоения части денег, выделенных государством на подготовку и проведение спектаклей и творческих лабораторий в рамках проекта "Платформа". При этом Итин по решению суда был заключен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в "Гоголь-центре" и в квартире художественного руководителя Кирилла Серебренникова проводились обыски по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие искусства, в период с 2011 по 2014 год. По версии следствия, фигурантами дела являются руководители автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", а Серебренникову присвоен статус свидетеля

Долг "Гоголь-центра" оценивается в 35 миллионов долларов. Минкультуры подтвердило, что за три года выделило 216,5 миллиона рублей "Седьмой студии".

"Платформа" – театральный проект, продолжавшийся на протяжении трех лет, в рамках которого было реализовано множество спектаклей и экспериментальных форм. В нем принимали участие не только актеры "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, но и молодые писатели, композиторы, музыканты и режиссеры. Проект завершился в 2014 году. Следствие по делу о хищении средств началось 23 мая 2017 года.

