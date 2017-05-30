Изабель Юппер выступила с обращением в поддержку Кирилла Серебренникова

Фото: Zuma/Philippe Farjon

Французская актриса Изабель Юппер обратилась к Владимиру Путину с просьбой "оставить в покое" Кирилла Серебренникова, сообщает издание Le Monde.

В своем выступлении на церемонии вручения театральных премий "Мольер", она заявила, что, хотя "история театра продолжается век за веком", но "его надо защищать". Выразив свою озабоченность судьбой российского режиссера, она предложила Путину сходить в "Гоголь-центр" и самому увидеть его спектакли.

Изабель Юппер – лауреат премии "Золотой глобус" и претендент на "Оскар" за роль в фильме "Она".

Также стало известно, что французский актер Луи Гаррель, драматург, актер и режиссер Оливье Пи, актриса Беатрис Даль, представители Национального центра театрального искусства Нормандии в Руане, Авиньонского фестиваля, парижского Театра Шайо и другие деятели культуры подписали письмо в поддержку Серебренникова. Оно было опубликовано в газете Liberation.

Ранее сообщалось, что "Гоголь-центр" запустил флэшмоб, в рамках которого призвал участников и зрителей проекта "Платформа" делиться своими воспоминаниями.