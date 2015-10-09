Форма поиска по сайту

09 октября 2015, 16:42

Культура

Кирилл Серебренников назначен директором-худруком "Гоголь-центра"

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Кирилл Серебренников назначен директором-художественным руководителем "Гоголь-центра". Данное решение было принято на Совете директоров столичных театров, сообщает Агентство "Москва".

Кандидатура Алексея Кабешева, которую предложил сам Серебренников на должность директора, была утверждена на должность заместителя.

"Совет директоров театров принимает такое решение – объявить Кирилла Семеновича Серебренникова художественным руководителем-директором "Гоголь-центра", а к нему назначить заместителем директора или заместителем художественного руководителя Алексея Кабешева, с правом финансовой подписи", – сказал председатель совета директоров театров Марк Гурвич.

В июле этого года Серебренникову уже предлагали должность директора, когда с поста по собственному желанию ушла Анастасия Голуб.

Тогда режиссер от должности отказался. Подробно о своей позиции Серебренников рассказал в интервью корреспонденту m24.ru.

Кирилл Серебренников Гоголь-центр Анастасия Голуб Алексей Кабешев Марк Гурвич

Главное

