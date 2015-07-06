Гоголь-центр дебютирует на Авиньонском фестивале с пьесой по Ларсу фон Триеру

Фото: gogolcenter.com

6 июля на Авиньонском театральном фестивале пройдут премьерные показы спектакля Кирилла Серебренникова "Идиоты" по фильму Ларса фон Триера. Спектакль включен в официальную "ОN" программу фестиваля и станет французской премьерой.

Спектакль "Идиоты" был создан Кириллом Серебренниковым по мотивам одноименного фильма Ларса фон Триера. С этой постановкой режиссер дебютировал в возглавляемом им "Гоголь-центре". Действие фильма переносится в современную Москву, а манифест проекта "Догма" переведен на язык театра. В акциях "идиотов" находят отражение громкие события и темы российской жизни последних лет.

В спектакле заняты Оксана Фандера, Юлия Ауг, Ольга Науменко, Олег Гущин, Илья Ромашко, Антон Васильев, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Руслана Доронина, Александра Ревенко и другие.

Авиньонский театральный фестиваль наравне с Каннским – один из старейших в Европе. Впервые он был проведен известным французским актером и режиссером Жаном Виларом в 1947 году. Фестиваль имеет две программы: "ON" ("официальная", которая выбирается дирекцией фестиваля) и "OFF" ("внешнюю", организованную по инициативе театральных коллективов, вне официальной программы фестиваля).

Уже много лет русский театр не попадал в программу престижного форума. В истории Авиньонского фестиваля был уникальный для русского театра год. Тогда, в 1997-м, с успехом прошли "русские сезоны": на международном театральном смотре свои спектакли представляли Петр Фоменко, Валерий Фокин, Сергей Женовач и многие другие. Потом привозили несколько спектаклей Анатолия Васильева. И вот спустя почти 10 лет русский театр вновь представлен на престижном театральном форуме – 69 Авиньонском фестивале спектаклем "Гоголь-центра".

Показы "Идиотов" пройдут 6, 8, 9, 10 и 11 июля.