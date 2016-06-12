"Ученик" Кирилла Серебренникова выйдет на большие экраны осенью

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Вчера в конкурсной программе 27-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" состоялся показ фильма режиссера Кирилла Серебренникова "Ученик". Ранее картина принимала участие в 69-ом Каннском кинофестивале в секции "Особый взгляд", где была удостоена премии Франсуа Шале, присуждаемой независимым жюри фильмам, которые "наилучшим образом передают действительность нашего мира". Об этом сообщает пресс-служба компании Экспоконтент.

"Ученик" снят на основе одноименного спектакля Серебренникова, поставленного в московском театре "Гоголь-центр" по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Картина рассказывает о судьбе одержимого религией трудного подростка, который вступает в конфликт со своей школьной учительницей биологии. Главные роли исполнили Петр Скворцов, Юлия Ауг, Виктория Исакова и Александр Горчилин. После каннской премьеры картина получила множество положительных отзывов со стороны отечественной и зарубежной прессы. Выход ленты в России намечен на осень 2016 года.

Кроме того, Режиссер Кирилл Серебренников сообщил на "Кинотавре", что собирается поставить спектакль по тексту "Жития протопопа Аввакума".