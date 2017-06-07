Фестиваль "Кинотавр" в Сочи откроется "Холодным танго" Павла Чухрая

Картина "Холодное танго" режиссера Павла Чухрая станет фильмом открытия российского кинофестиваля "Кинотавр", который проходит в Сочи с 7 по 14 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссер получит приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу", после чего первым представит свой фильм. Президент "Кинотавра" Александр Роднянский называет работу Чухрая "очень гуманистической, глубокой картиной".

"Холодное танго" основано на повести советского писателя Эфраима Севелы "Продай свою мать". В центре сюжета – история любви и ненависти двух людей, которые впервые встретились еще в детстве, в советской Литве 1940-х годов. Вторая мировая война пересекла их судьбы вновь.

Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш. В российский прокат фильм выйдет 22 июня 2017 года.

Закроет фестиваль киноальманах "Про любовь. Только для взрослых", состоящий из короткометражек Павла Руминова, Наташи Меркуловой, Нигины Сайфуллаевой и Резо Гигинеишвили. Продюсером проекта выступила Анна Меликян.

В основную конкурсную программу фестиваля войдут 14 фильмов: "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.

Вне конкурса покажут картину "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Председателем жюри основного конкурса стал народный артист РФ Евгений Миронов.

В жюри вошли режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.

Председателем жюри "Кинотавр. Короткий метр" стал Сергей Мокрицкий.