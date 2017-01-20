Американские рэперы Канье Уэст и Джей Зи работают над совместным проектом

Кадр из клипа Otis ft. Otis Redding

Американские рэперы Канье Уэст и Джей Зи помирились и работают над совместным проектом. Об этом пишет портал NME.

В ноябре Канье Уэст был госпитализирован в Лос-Анджелесе с диагнозом нервное истощение, а все концерты в рамках гастрольного тура Saint Pablo были отменены. Этим события предшествовало заявление, что он хотел бы голосовать за Трампа, что Америка – "расистская страна", а также нападки на Бейонсе и ее мужа Джей Зи за то, что те не справились о его делах, после ограбления супруги Уэста, Ким Кардашьян в Париже. "Ты не позвонил мне, и не спросил, "как ты себя чувствуешь?" Хочешь знать, как я чувствую? Приходи в гости, пообедать с детьми, как братья!" – заявил музыкант со сцены.

NME, ссылаясь на близкий Уэсту источник, пишет, что под вниманием и заботой Бейонсе и "старшего брата" Джей Зи музыкант идет на поправку. Вместе они планируют работу над очередным проектом. "Новый материал будет выдающимся", – сообщил он.

Это будет не первая коллаборация рэперов, которые являются одними из самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей в мире. В 2011 году Уэст и Джей Зи выпустили альбом Watch The Trone, а также сняли несколько совместных клипов.