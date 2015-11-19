Люди эвакуированы с площади Киевского вокзала после звонка о бомбе

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

С площади Киевского вокзала эвакуировали людей из-за анонимного сообщения о бомбе, сообщает Агентство "Москва".

Из-за угрозы взрыва эвакуированы около 400 человек. На месте работают специалисты. При этом эвакуация не повлияла на движение поездов. Поезда ходят в штатном режиме.

В последнее время участились звонки с сообщениями о бомбе. Ранее m24.ru сообщало, что офисный центр в Карманицком переулке эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Из административного здания, расположенного на Арбате, вывели порядка 800 человек.

Телефонный терроризм в последние годы распространяется с огромной скоростью – по всей стране ложные сообщения об угрозах взрывов и терактов фиксируются едва ли ни ежедневно.Так, в сентябре полиция проверяла все столичные железнодорожные вокзалы после анонимного сообщения о том, что на одном из них якобы заложена бомба.

В большинстве случаев причиной таких действий называют банальное желание пошутить. Однако ответственность за такие "шутки" предусматривается Уголовным кодексом. В полиции отмечают, что немалая часть преступников стоят на учете у психиатров, причем у них случаются и сезонные обострения.

Согласно статье 207 УК РФ, такие действия квалифицируются как уголовное преступление: "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".