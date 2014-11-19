Казанский вокзал был частично эвакуирован из-за бесхозной сумки

Фото: ТАСС

Казанский вокзал в среду, 19 ноября, частично эвакуировали из-за того, что на его территории была обнаружена бесхозная сумка. Сейчас вокзал работает в штатном режиме.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московской железной дороги, на движение поездов неприятный инцидент никак не повлиял. По словам главы пресс-службы Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Дмитрия Писаренко, подобные случаи – вовсе не редкость.

"Кто-то, например, оставил сумку, а правоохранительные органы и охрана действуют по своим инструкциям. Производится частичная эвакуация, вызывают кинологов, смотрят, как себя поведет собака. Такое происходит чуть ли не каждую неделю", – отметил Писаренко.

Нередко эвакуации вокзалов происходят и из-за звонков "телефонных террористов". Так, 24 октября из Ленинградского вокзала пассажиров вывели после того, как неизвестный по телефону сообщил, что на его территории якобы заложена бомба. После аналогичного сообщения 20 октября эвакуировали Курский вокзал.

Как ранее сообщало M24.ru, полиция планирует публиковать списки "телефонных террористов" в интернете. По мнению правоохранительных органов, если такой список появится в сети, потенциальные "шутники" быстрее поймут, что ложное сообщение о теракте – уголовное преступление, за которым следует серьезное наказание.