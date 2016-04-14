Форма поиска по сайту

Новости

14 апреля 2016, 12:07

Транспорт

Снаряды времен ВОВ на Казанском вокзале не представляют угрозы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Похожие на снаряды времен ВОВ предметы, которые обнаружили утром в депо рядом с Казанским вокзалом, оказались безопасными, передает Агентство "Москва". Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Напомним, в четверг утром в СМИ стала поступать информация, что в депо в Ольховском переулке обнаружили три снаряда времен Великой отечественной войны. По последним данным в них не оказалось взрывателя. Находки будет утилизировать полиция.

В январе 2016 года в полицию поступала информация об угрозе взрыва на Казанском и Курском вокзалах. Она подтвердилась, было эвакуировано около 1,3 тысячи человек. Подозреваемого в ложном сообщении о минировании задержали.

Казанский вокзал ВОВ депо чп ж/д и вокзалы

