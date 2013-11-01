Первый двухэтажный поезд отправился с Казанского вокзала в Адлер

Форма поиска по сайту

01 ноября 2013, 09:54

Транспорт

Первый в России двухэтажный поезд отправился из Москвы в Адлер. Состав из 15 двухуровневых вагонов стартовал с Казанского вокзала.

Каждый вагон рассчитан на 64 пассажира - почти вдвое больше, чем вмещает одноэтажный купейный вагон. За счет этого цена на проезд в "высоком" поезде оказалась ниже, чем в обычном - почти на 30 процентов, сообщает телеканала "Москва 24".

Новый состав сможет проделать дальний путь не за 26 часов, как это было прежде, а за 23. В первом двухэтажном составе - 12 купейных вагонов, один СВ, штабной вагон и вагон-ресторан. В каждом из них есть бесплатный Wi-Fi и три санузла.

Двухуровневые вагоны построили в Твери. Всего в этом году оттуда доставят три состава, в каждом из которых по 50 вагонов. Их будут ремонтировать на станции Мичуринск-Воронежский Юго-Восточной железной дороги, здесь же будет производиться технический осмотр, текущий и отцепочный ремонт, маневровая работа и, при необходимости, смена колесных пар.

Продажи билетов на двухэтажный состав стартовали 18 сентября.

