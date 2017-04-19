Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля 2017, 18:44

В мире

Назарбаев предложил запретить черную одежду для девушек в Казахстане

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать закон, запрещающий девушкам полностью "покрывать себя черными одеяниями", сообщает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана.

Особенное внимание он обратил на религиозную непросвещенность молодого поколения. "Наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается число казахских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу", – цитирует Назарбаева пресс-служба.

Лидер Казахстана добавил, что казахи одевают черную одежду в траурное время.

В начале апреля Назарбаев поручил правительству составить план перехода казахского алфавита на латиницу. По его словам, единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице должен быть разработан до конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности.
Казахстан Нурсултан Назарбаев жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика