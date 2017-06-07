Трамп пообещал эмиру Катара помочь урегулировать дипломатический кризис

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Дональд Трамп в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадой Аль Тани заявил о готовности США принять участие в урегулировании дипломатического кризиса в Персидском заливе, сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее стало известно, что дипломатические отношения с Катаром разорвали Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Вскоре к ним присоединилась Мавритания и Коморские Острова.

Власти этих государств обвиняют Катар в поддержке террористических группировок. Они ввели ограничения на поставку продовольствия в Катар, а катарским дипломатам и простым гражданам приказано покинуть Арабские страны. Воздушное и морское сообщения с Дохой также были прерваны.

6 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара, обсудив международную ситуацию и вопросы двустороннего сотрудничества. Президент России подчеркнул в ходе беседы, что международные споры лучше всего урегулировать мирным дипломатическим путем.