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Происшествия

09 августа 2012, 14:53

В Подмосковье уволят полицейского, устроившего ДТП

Каширское шоссе полиция авария дтп

Фото: vesti.ru

Сегодня, 9 августа, в аварии на Каширском шоссе погибла женщина. Виновником ДТП стал сотрудник отдела вневедомственной охраны по Ленинскому району.

Около 9.20 полицейский на своем автомобиле возвращался домой после дежурства. Пытаясь совершить обгон, он не справился с управлением, машину развернуло и выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП женщина-водитель иномарки скончалась в реанимации.

Руководством подмосковной полиции была назначена проверка, по результатам которой решено объявить неполное служебное соответствие ряду должностных лиц ОВО по Ленинскому району, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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Сюжет: Уголовные дела в отношении полицейских

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