Фото опубликовано KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) Янв 1 2017 в 5:33 PST

[/html]Дизайнер Карл Лагерфельд создал плюшевую копию своей знаменитой кошки по кличке Шопетт. Игрушка из белого искусственного меха с большими голубыми глазами в натуральный размер животного была создана дизайнером совместно с немецкой компанией, занимающейся производством мягких игрушек. Шопетт выйдет ограниченным тиражом в две тысячи копий.

Шопетт сопровождает дизайнера на всех светских мероприятиях и давно стала звездой Instagram. В 2016 году Карл Лагерфельд снялся вместе со своей питомицей в фотосессии для французской версии журнала Vogue.

По словам Лагерфельда, теперь игрой с пушистой красоткой смогут насладиться 92 тысячи его подписчиков в социальной сети. Также дизайнер отметил, что считает свою кошку очень красивым и утонченным созданием, и поэтому он совершенно не удивился предложению компании Steiff разработать ее искусственную копию. Приобрести копию Шопетт можно будет только на официальном сайте дизайнера. Игрушка будет стоить 499 евро.