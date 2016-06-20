Спасатели ищут пропавшего на Сямозере в Карелии ребенка

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Спасатели продолжают поиски одного из детей, участвовавшего в трагически завершившемся сплаве по озеру в Карелии. В настоящее время обнаружены тела 13 детей, сообщили корреспонденту m24.ru в МЧС региона.

Накануне участники детского лагеря "Парк–Отель Сямозеро" попали в шторм во время катания на лодках по озеру. На трех судах находились 47 детей и четверо взрослых инструкторов. Из-за шторма лодки перевернулись и затонули – более десятка школьников погибли. По данным СК, погибших 14, а вот МЧС сообщает о том, что один ребенок числится пропавшим без вести, а не погибшим.

Как уточняется, все утонувшие дети были москвичами. Их тела уже доставили в Москву. Спасательная операция продолжается. В СК отметили, что взрослых среди погибших нет.

Лагерь, где произошла трагедия, закрыт. Борт МЧС из Карелии в Москву доставит 34 ребенка, отдыхавших в лагере, включая 12 детей, пострадавших в результате крушения лодок. В столице их будет встречать бригада врачей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей в оздоровительном лагере в Карелии. В рамках уголовного дела следователи задержали пятерых подозреваемых – это инструкторы Валерий Крупнодельщиков, Регина Иванова и Людмила Васильева, директор ООО "Парк–Отель "Сямозеро" Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов.