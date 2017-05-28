Форма поиска по сайту

28 мая 2017, 21:21

Культура

"Квадрат" Рубена Остлунда стал главным фильмом Каннского кинофестиваля

Кадр из фильма "Квадрат"

"Квадрат" Рубена Остлунда стал главным фильмом Каннского кинофестиваля. Картина была удостоена главного приза – "Золотой пальмовой ветви", сообщается в твиттере премии.

Драма шведского режиссера Рубена Остлунда – история о том, как поиск справедливости и украденного мобильного телефона может перевернуть с ног на голову размеренную жизнь обычного смотрителя стокгольмского музея современного искусства. Главные роли в картине исполнили Элизабет Мосс ("Безумцы") и Доминик Уэст.

"Квадрат" также был в шорт-листе премий "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Ранее сообщалось, что Андрей Звягинцев получил спецприз жюри Каннского кинофестиваля за фильм "Нелюбовь".

