Кадр из фильма "Квадрат"

"Квадрат" Рубена Остлунда стал главным фильмом Каннского кинофестиваля. Картина была удостоена главного приза – "Золотой пальмовой ветви", сообщается в твиттере премии.

Драма шведского режиссера Рубена Остлунда – история о том, как поиск справедливости и украденного мобильного телефона может перевернуть с ног на голову размеренную жизнь обычного смотрителя стокгольмского музея современного искусства. Главные роли в картине исполнили Элизабет Мосс ("Безумцы") и Доминик Уэст.

"Квадрат" также был в шорт-листе премий "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

