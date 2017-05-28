Кадр из фильма "Квадрат"
"Квадрат" Рубена Остлунда стал главным фильмом Каннского кинофестиваля. Картина была удостоена главного приза – "Золотой пальмовой ветви", сообщается в твиттере премии.
Драма шведского режиссера Рубена Остлунда – история о том, как поиск справедливости и украденного мобильного телефона может перевернуть с ног на голову размеренную жизнь обычного смотрителя стокгольмского музея современного искусства. Главные роли в картине исполнили Элизабет Мосс ("Безумцы") и Доминик Уэст.
"Квадрат" также был в шорт-листе премий "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".
[html]
Cérémonie du Palmarès / Awards Ceremony #Cannes2017 pic.twitter.com/FOWG1HBAvq— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 28 мая 2017 г.
[/html]
Ранее сообщалось, что Андрей Звягинцев получил спецприз жюри Каннского кинофестиваля за фильм "Нелюбовь".