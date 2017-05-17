Каннский кинофестиваль открылся во Франции

Фото: ТАСС/Zuma/Visual Press Agency

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу. Смотр начнется с фильма "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который покажут вне конкурса.

Представит его сам режиссер со съемочной группой и актерами Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур и Луи Гаррелем.

В основном конкурсе на победу претендуют 18 фильмов. Среди них – картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", в которой рассказывается о семейной паре, переживающей развод.

Заявлены также картины Софии Копполы, Михаэля Ханеке, Тодда Хейнса, Пона Чжун Хо и Мишель Хазанавичус.

Во второй по важности конкурсной программе "Особый взгляд" участвует фильм Кантемира Балагова "Теснота". Это история жизни еврейской семьи 90-х годов.

Жюри конкурса возглавит испанский режиссер Педро Альмодовар, кроме того, в его состав вошли американский актер Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино. Ведущая кинофестиваля – актриса Моника Беллуччи.

Продлится фестиваль до 28 мая.