Дэвида Линча растрогали до слез: новому "Твин Пиксу" в Каннах аплодировали стоя

Фото: YouTUBE/Cinéma CANAL+
Новые эпизоды сериала "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча, показанные на Каннском кинофестивале, зрители встретили продолжительными овациями. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Cinéma CANAL+.
[html][/html]
Видео: YouTUBE/Cinéma CANAL+
После просмотра все собравшиеся встали со своих мест и долго аплодировали Дэвиду Линчу. Режиссер не сдержал эмоций и благодарил публику со слезами на глазах.
В Каннах были показаны первые две серии третьего сезона, вышедшие на телеканале Showtime 21 мая.