26 мая 2017, 17:59

Культура

Дэвида Линча растрогали до слез: новому "Твин Пиксу" в Каннах аплодировали стоя

Фото: YouTUBE/Cinéma CANAL+

Новые эпизоды сериала "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча, показанные на Каннском кинофестивале, зрители встретили продолжительными овациями. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Cinéma CANAL+.

Видео: YouTUBE/Cinéma CANAL+

После просмотра все собравшиеся встали со своих мест и долго аплодировали Дэвиду Линчу. Режиссер не сдержал эмоций и благодарил публику со слезами на глазах.

В Каннах были показаны первые две серии третьего сезона, вышедшие на телеканале Showtime 21 мая.

Новый сезон сериала "Твин Пикс" вышел на экраны спустя 25 лет. В США пилотную серию показали 21 мая, в России – на день позже. Всего в новом сезоне будет 18 серий.

70-й Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу 17 мая и продлится до 28 мая.

Каннский фестиваль Дэвид Линч Твин Пикс новости культурного мира

