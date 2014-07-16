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Фестивали

16 июля 2014, 17:52

На фестивале "Открытые улицы" покажут оптические иллюзии и интермедии

Камергерский переулок Лучший город Земли Открытые улицы фестивали и праздники

Фото: M24.ru

19 июля в ЦАО в рамках "Лучшего города Земли" пройдет фестиваль современного уличного искусства "Открытые улицы" со световым шоу, "пирогом со смыслом" и последним днем Чацкого. Тема этого года - интерактивное искусство.

Главным местом фестиваля станет Камергерский переулок. Там покажут: уличные интермедии, театр буфф, интерактивные перфомансы, современную хореографию, сторителлинг, оптические иллюзии и живые выступления музыкантов.

Театр.doc и проект "Открытая сцена" представят необычные прочтения русской классики. Танцевальный кооператив "Айседорино Горе" приготовит перфоманс "Пирог со Смыслом". Poema Butoh Theatre и театр "Люм" покажут уличные представления в стиле "сайт специфик".

Закроет фестивальный день выступление музыкального дуэта Punch`N`Co.

"Открытые улицы" будут идти все лето:

26 июля - Никольская улица;

2 августа - Камергерский переулок;

16 августа - Патриаршие пруды;

23 августа - Тверская площадь и Столешников переулок до Большой Дмитровки;

30 августа - Кузнецкий мост.

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