10 июня 2016, 18:50

Город

Памятник Сергею Прокофьеву установят осенью в Москве

Фотохроника ТАСС

Памятник композитору Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке установят в октябре-ноябре текущего года, сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

"Мы находимся в контакте с московскими властями, сейчас речь идет о формировании конкретного проекта-победителя, который мы в ближайшее время представим общественности, он еще должен пройти творческий совет. Я думаю, что установка памятника пройдет в октябре-ноябре", – цитирует Кононова "Агентство "Москва".

Ранее установку памятника известному композитору одобрила комиссия по монументальному искусству. Монумент будет расположен в Камергерском переулке возле музея, посвященного его жизни и творчеству.

Сам музей Сергея Прокофьева был открыт в 2008 году по адресу: Камергерский переулок, дом 6/5 в квартире 6, где композитор жил и работал до своей смерти. В музее собраны нотные и литературные автографы, редкие фотографии, документы и личные вещи.

Сергей Прокофьев – композитор, пианист и дирижер, живший в первой половине XX столетия. Он написал 11 опер, 7 балетов, 7 симфоний и 8 концертов. Прокофьев также сочинял музыку к фильмам и спектаклям.

В 1936 году он написал симфоническую сказку "Петя и волк" для Центрального детского театра Натальи Сац, которая в последствии получила всемирную известность. Примечательно, что композитор умер 5 марта 1953 года – в день смерти Иосифа Сталина.

Камергерский переулок культурное наследие Сергей Прокофьев памятник РВИО

