Памятник Сергею Прокофьеву установят осенью в Москве

Памятник композитору Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке установят в октябре-ноябре текущего года, сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.
"Мы находимся в контакте с московскими властями, сейчас речь идет о формировании конкретного проекта-победителя, который мы в ближайшее время представим общественности, он еще должен пройти творческий совет. Я думаю, что установка памятника пройдет в октябре-ноябре", – цитирует Кононова "Агентство "Москва".
Ранее установку памятника известному композитору одобрила комиссия по монументальному искусству. Монумент будет расположен в Камергерском переулке возле музея, посвященного его жизни и творчеству.
Сам музей Сергея Прокофьева был открыт в 2008 году по адресу: Камергерский переулок, дом 6/5 в квартире 6, где композитор жил и работал до своей смерти. В музее собраны нотные и литературные автографы, редкие фотографии, документы и личные вещи.
В 1936 году он написал симфоническую сказку "Петя и волк" для Центрального детского театра Натальи Сац, которая в последствии получила всемирную известность. Примечательно, что композитор умер 5 марта 1953 года – в день смерти Иосифа Сталина.