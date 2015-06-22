IKEA построит эстакаду над МКАД и переход к метро на Калужском шоссе

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Компания IKEA оплатит строительство эстакады над МКАД и перехода в районе метро "Саларьево". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

"Вчера мы договорились и предварительно подписали соглашение с IKEA, что они на другой стороне Калужского шоссе тоже ряд мероприятий проведут - пешеходный переход, разворотную эстакаду над МКАД будут строить за счет собственных средств", - сказал Хуснуллин.

По его словам, переход к новой станции метро в Саларьево позволит разгрузить дороги рядом с торговым комплексом.

"Они попросили пешеходный переход к будущей станции метрополитена, которая будет в Саларьево, сделать за свой счет. Мы считаем, что это большой плюс. Если мы сделаем станции пешей доступности, я думаю, мы разгрузим часть трафика, потому что сегодня туда люди ездят только на машинах", - отметил заммэра.

Напомним, реконструкция Калужского шоссе осуществляется вместе с работами на развязке на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей, а также со строительством левоповоротной эстакады выезда с улицы Генерала Тюленева на Профсоюзную улицу и с реконструкцией транспортной развязки на пересечении с МКАД.

Реконструкция развязок на МКАД

По проекту планировки первого участка Калужского шоссе от МКАД до поселения Воскресенское в Новой Москве планируется построить десять транспортных развязок и организовать 8-10 полос движения.

На первом этапе реконструкции предполагается также и строительство боковых проездов-дублеров вдоль шоссе и организация выделенных полос для общественного транспорта. В некоторых местах к Калужскому шоссе вплотную примыкает застройка, поэтому предусмотрено появление обходов.

Ранее заммэра Марат Хуснуллин заявлял, что принято решение ускорить строительство 8 дорожных объектов из-за высокой инфляции. На эти цели могут дополнительно выделить 8 миллиардов рублей из средств, которые планировалось потратить на строительные работы в 2016 года.

По словам Хуснуллина, строители готовы перейти на круглосуточный режим работы и увеличить ночные смены, поскольку это экономически выгоднее.