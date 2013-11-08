Мы начинаем КВН: клуб юмористов отмечает день рождения

Александр Васильевич Масляков. Фото: ИТАР-ТАСС

Клубу Веселых и Находчивых сегодня - 52. Именно 8 ноября 1961 года – день, когда зрители впервые увидели на своих телеэкранах игру для молодых и остроумных, – считается датой рождения юмористического движения. С чего начинается КВН, выяснило сетевое издание M24.ru.

Игра КВН выросла из передачи "Вечер веселых вопросов", которую по чешскому образцу создали в 1957 году журналист Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев. Программа, на которой зрители должны были с юмором отвечать на вопросы ведущих, в эфир вышла всего три раза. На экраны она вернулась в 1961 году, причем переименованной и немного видоизмененной. Теперь в игре уже стали соревноваться друг с другом команды юмористов.

Аббревиатура "КВН" расшифровывалась как "Клуб Веселых и Находчивых", а также должна была напоминать зрителям о неразрывной связи игры студентов-шутников с телевидением: один из существовавших в то время телевизоров назывался КВН-49.



Павел Павловский редактор и ведущий КВН-лиг ("Запад России", МСЛ, МСЛ-2) "КВН – это не просто игра. Она очень полезна: развивает креативное мышление, навыки публичных выступлений, работы в команде, реализации собственных проектов. Именно играя в КВН, многие впервые работают с редакторами текстов и видео, записывают первые ролики, первую музыку – причем на достаточно высоком уровне"

Через три года после первого эфира – в 1964 году – ведущим телевизионных игр КВН стал Александр Масляков, студент МИИТа. Игра приобрела популярность, и движение КВН очень быстро распространилось по школам, лагерям, вузам страны. Правда, последовавшее через какое-то время ужесточение в СССР цензуры привело к тому, что в 1971 году КВН был закрыт. Возродить его удалось только 1986 году, уже в начале перестройки. Первыми победителями "нового" КВН стали украинцы - "Одесские джентльмены" из Одесского государственного университета.

Игра КВН. Высшая лига. Фото: ИТАР-ТАСС

Обретя новую жизнь, КВН стал школой, "обучившей" множество медийных персон – певцов, актеров, телеведущих. Иван Ургант, Павел Воля, Светлана Пермякова, Гарик Харламов и даже певица Елка – все они начинали свою карьеру именно на сцене КВН.





"КВН - он всегда развивается. Он каждый год – свой. Если вы посмотрите игры 90-х годов, они, естественно, будут отличаться от игр 2000-х. Всегда появляются какие-то новые формы. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Но каждый всегда может найти какую-то "свою" команду" Олег Валенцов, редактор систем лиг Москвы и Подмосковья





Александр Васильевич Масляков, бессменный ведущий КВН и президент Клуба Веселых и Находчивых, в 2001 году предложил отмечать 8 ноября - в День рождения игр - Международный день КВН. Сегодня это праздник всех, кто имеет хоть какое-то отношение к клубу шутников: авторов, актеров, звукорежиссеров, операторов, хореографов, директоров, редакторов, ведущих и, конечно же, зрителей.



Павел Павловский редактор и ведущий КВН-лиг ("Запад России", МСЛ, МСЛ-2) "Как недавно выяснилось, у меня с детства была мечта играть в КВН. Это я узнал, когда играл уже в Высшей лиге: моя мама случайно нашла бумажку, на которой я в школе написал, кем хочу быть. Я написал: "Хочу работать в Останкино в КВН". Моя мечта сбылась!"

Сегодня КВН – это и Международный союз, и целая серия лиг, в которых участвую российские и зарубежные студенты, и Сочинский фестиваль, куда ежегодно приезжает множество квнщиков из разных городов, чтобы пошутить и посмеяться над остротами мэтров, и различные кубки.

Всего на настоящий момент существует шесть групп официальных лиг: телевизионные, центральные, межрегиональные, региональные, особого статуса, а также "подлиги" - подразделения лиг. У победителей центральных лиг есть шанс попасть в Премьер-лигу и в Первую лигу – а значит, на телевидение.



Инесса Лебедева администратор Центральной Лиги Москвы и Подмосковья "С каждым годом командам все сложнее играть, такое обилие юмора на каждом шагу. Нужно быть очень талантливыми, чтобы придумывать что-то новое, продолжать удивлять"

За полвека своего существования КВН добился многого: сегодня это движение, которое объединяет тысячи школьников, студентов и взрослых, любящих шутить и смеяться. Свои собственные игры, "подражая" передаче, проводят чуть ли не в каждой школе, а вузовские команды КВН регулярно соревнуются друг с другом, играя в лигах и кубках.

Шутки квнщиков частенько "уходят" в народ, видеозаписи самых искрометных номеров распространяются в интернете со скоростью света, а лучшие "выпускники" КВН-школы буквально "взлетают" по карьерной лестнице. Радует и география КВН - она настолько широка, что в фестивале "КиВиН-2008", к примеру, участие приняло целых 14 разных стран. А судя по тому, что с каждым годом остроумных студентов с актерскими амбициями становится все больше, будущее у КВН еще более светлое, чем настоящее.

Напомним, что 1 апреля текущего года квнщики получили новый дом в столице. "Планета КВН" открылась в районе Марьина роща - на месте бывшего кинотеатра "Гавана". Под крышей молодежного центра разместились телестудия, студия звукозаписи и залы для репетиций - целая творческая лаборатория

