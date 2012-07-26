"Коммерсантъ": четверг, 26 июля

Расул Мирзаев предстал перед сайтом

Дело чемпиона по единоборствам слушается в режиме онлайн

Вчера в Замоскворецком суде Москвы началось слушание громкого дела чемпиона мира

по смешанным единоборствам Расула Мирзаева (Черный Тигр), от удара которого в июле

2011 года в Москве скончался 19-летний студент Иван Агафонов. Впервые практически

все заседание транслировалось в режиме онлайн на сайтах самого суда и Российского

агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). Новшество соответствует

недавнему указу президента РФ о совершенствовании системы госуправления. Мирзаев

вину не признал. Между тем мать погибшего заявила, что приятели подсудимого

угрожали друзьям ее сына, которые по делу проходят свидетелями обвинения.

Алексей Соковнин, "Ъ"

КПРФ включили в школьную программу

Предложения партии учтут в законе «Об образовании»

Проект закона «Об образовании» сегодня будет обсужден на заседании

правительства. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, вчера не

встретивший в «Открытом правительстве» прямого сопротивления этим планам,

в Госдуму он попадет уже 26 июля. Закон, вопреки опасениям и системной, и

внесистемной оппозиции, не является революционным и де-факто описывает

уже реализующиеся с 2008–2009 годов начальные стадии реформы образования.

Представители КПРФ уже дали понять, что готовы «разменять» поддержку закона

на увеличение общих расходов на образование.

Дмитрий Бутрин, Александр Черных, "Ъ"

Томографы показали восемь лет

Вынесен приговор бывшему начальнику главного военного медицинского управления Минобороны

Вчера был вынесен приговор двум крупным военным чиновникам, обвиняемым в

получении взяток за поставки томографов. Несмотря на многолетнюю совместную

службу, они выбрали разные линии защиты. Бывший начальник главного военного

медицинского управления (ГВМУ) Минобороны генерал-майор Александр Белевитин

до последнего настаивал на своей невиновности и получил в итоге восемь лет колонии

строгого режима. Его признавший обвинения заместитель Алексей Никитин был

оштрафован и освобожден в зале суда. Покидая клетку, он извинился перед бывшим

шефом.

Сергей Машкин, "Ъ"



Таксистов поставят на единый счетчик

Разработан новый порядок работы столичных извозчиков

Мэрия Москвы разработала концепцию развития столичного такси до 2015 года.

Столичные власти хотят установить фиксированный тариф на проезд, определить

список моделей автомобилей, которые можно использовать для перевозок, и довести

количество такси до 55 тыс., координируя их работу из одного колл-центра. Эксперты

говорят, что реализовать концепцию не получится, пока с дорог не исчезнут 40

тыс. нелегалов-«бомбил», а некоторые положения документа могут заинтересовать

антимонопольную службу.

Иван Буранов, "Ъ"



Справороссы сели за попытку продать место в Госдуме от «Единой России»

Тверской райсуд Москвы вынес приговоры по скандально известному делу о продаже

за €7,5 млн бизнесмену места в Госдуме шестого созыва. Бывший руководитель

протокольного отдела партии «Справедливая Россия» Леонид Карагод и экс-помощник

депутата Госдумы пятого созыва от этой же партии Константина Бесчетнова Владимир

Мясин, вовремя признавшие свою вину, получили в особом порядке небольшие сроки,

половину из которых уже отбыли под следствием.

Олег Рубникович, Анна Новгородова, Максим Иванов, "Ъ"



Новую Москву запитают от мини-ТЭЦ

Строить их предлагается без участия бюджета

Энергоснабжение новых территорий, присоединяемых к Москве, планируется

обеспечить за счет распределенной генерации. Скорректированная схема

теплоснабжения Москвы предполагает строительство к 2020 году на новых

территориях 17 мини-ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов (ГПА) с

использованием ресурса существующих котельных. Построить их на собственные

средства готова ГК «Газэнергострой», планирующая окупить инвестиции за 7–11 лет

исключительно за счет высокой рентабельности комбинированной выработки тепла

и электроэнергии, что вызывает скепсис у аналитиков.

Наталья Скорлыгина, "Ъ"



Стахановец креативного цеха

Арсений Жиляев в Третьяковке

В Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка Арсения

Жиляева «Музей пролетарской культуры. Индустриализация богемы». Спецпроект III

Московской международной биеннале молодого искусства, сделанный при поддержке

галереи «Риджина», работающей с Жиляевым, и компании НОВАТЭК, председатель

правления которой Леонид Михельсон создал фонд «Виктория — искусство быть

современным», также работающий с Жиляевым, по сути, первая в истории Третьяковки

персональная выставка столь молодого (ему 28 лет) художника. Победу левого и

антибуржуазного искусства над музеем и капиталом приветствует Анна Толстова.

Анна Толстова, "Ъ"

Телеканалы приглушат музыку

«Муз ТВ» и MTV могут покинуть эфир

Поп-музыка уже давно не дает рейтингов, поэтому в скором времени среди

федеральных эфирных каналов может не остаться ни одного, где музыка сохранится

хотя бы в названии. Уже осенью нынешний «Муз ТВ» превратится в новый

молодежный телеканал — «Ю». А в будущем году из российского эфира может

исчезнуть и некогда культовый мировой бренд — MTV.

Сергей Соболев, "Ъ"



Заемщики берут карты и удваивают

Пластиковые кредиты растут в два раза быстрее розничных

Из всех видов кредитов россияне стали предпочитать карточные. По итогам первого

полугодия темпы роста совокупного банковского портфеля таких ссуд достигли

36% при общем росте банковской розницы в 18%. При такой динамике по итогам

года банки могут получить более чем 70-процентный прирост карточных кредитных

портфелей. Эксперты опасаются, что увлечение карточным кредитованием может

обернуться для банков повышенными рисками.

Александра Баязитова, Ольга Шестопал, "Ъ"