Первомайские митинги КПРФ и ЛДПР в Москве завершились.

"Мероприятие, организованное представителями КПРФ и рядом других политических сил, завершено. Участниками акции было организовано шествие от Калужской площади по улицам Б. Якиманка, Б. Полянка, Малому и Большому Каменному мостам, улицам Моховая, Охотный Ряд до Театральной площади. В шествии участвовало около 3,5 тысячи человек. В Театральном проезде у памятника Карлу Марксу прошел митинг, в котором приняли участие 3 тысячи человек. Также на Пушкинской площади завершилось мероприятие, организованное партией ЛДПР. В нем приняли участие около 2 тысяч человек", - сообщает сайт ГУ МВД России по г. Москве.

Ранее сообщалось,что митинг ЛДПР собрал 1,5 тысячи человек.

"Нарушений общественного порядка на мероприятиях не допущено. Московская полиция обеспечила правопорядок в полном объеме", - добавляют в пресс-службе ведомства.