Финский "Йокерит" со следующего сезона будет выступать в КХЛ

Фото: jokerit.com

Финский хоккейный клуб "Йокерит" объявил о вступлении в Континентальную хоккейную лигу. Команда из столицы Финляндии - города Хельсинки - начнет выступления в КХЛ со следующего сезона.

30 октября представители клуба и руководство лиги подписали соглашение о намерениях, сообщает официальный сайт КХЛ. В будущем сезоне "Йокерит" стартует в Западной конференции КХЛ. Чтобы подтвердить участие, "Йокериту" необходимо подтвердить собственную финансовую состоятельность, то есть подойти под установленный КХЛ минимальный потолок зарплат. Сейчас он составляет 250 миллионов рублей.

Отметим, что российские бизнесмены Геннадий Тимченко и братья Ротенберги приобрели арену "Йокерита" в Хельсинки - "Хартвалл Арену". Именно там проходили матчи двух последних Чемпионатов мира по хоккею.

В этом сезоне "Йокерит" выступает в финской SM-лиге - высшем дивизионе чемпионата страны.

"Йокерит" является одним из самых титулованных финских клубов. Команда шесть раз становилась чемпионом Финляндии. Последний успех "джокеров" - прозвище "Йокерита" - датируется 2002 годом.