Хоккеист Войнов согласовал условия контракта со СКА

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Защитник Вячеслав Войнов согласовал трехлетний контракт с петербургским СКА. Клуб выменял права на хоккеиста у челябинского "Трактора", сообщает "Р-Спорт".

Официально о подписании контракта будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, в начале сентября Войнов, отбывавший наказание в американской тюрьме за домашнее насилие, вышел на свободу. Сразу же после этого Войнов был взят под стражу, его ждал иммиграционный суд.

Ранее суд города Торранс (штат Калифорния) приговорил Войнова к 90 дням тюремного заключения и трем годам условно за домашнее насилие. Войнов пошел на сделку со следствием. Он также заплатил штраф в размере 700 долларов и должен был посетить годичный курс консультаций, касающихся домашнего насилия.

Прокуратура также настаивала на депортации Войнова из США. Он угодил за решетку за избиение собственной супруги Марты Варламовой. Примечательно, что она сама не свидетельствовала против мужа.

Хоккеист принял решение продолжить карьеру в России. Ранее он выступал за "Лос-Анджелес Кингз".