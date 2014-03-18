Уфимский "Салават Юлаев" вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Уфимский "Салават Юлаев" в решающем седьмом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл на своей площадке нижегородское "Торпедо". Игра завершилась со счетом 2:1.

Все три шайбы были заброшены во втором периоде. Сначала отличился нападающий хозяев Игорь Мирнов, а через пять минут результат удвоил Сергей Зиновьев. У гостей единственный гол на свой счет записал Сергей Бернацкий.

Таким образом, "Салават Юлаев" выиграл серию 4:3 и вышел в четвертьфинал турнира, где соперником уфимцев станет астанинский "Барыс".

Другие пары плей-офф составили: магнитогорский "Металлург" и новосибирская "Сибирь", петербургский СКА и ярославский "Локомотив", пражский "Лев" и донецкий "Донбасс".