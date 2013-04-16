Хоккейный клуб "Атлант" сменит владельца

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккейный клуб "Атлант", выступающий в КХЛ, сменит владельца. В ближайшее время клуб станет собственностью известного российского бизнесмена Антона Зингаревича.

Переговоры между правительством Подмосковья, "Атлантом" и Зингаревичем близки к завершению, сообщает "Р-Спорт". Клуб на данный момент спонсируется правительством Московской области.

В текущем сезоне "Атлант" вышел в плей-офф с восьмого места, где в пятиматчевой серии уступил санкт-петербургскому СКА. Наивысшим достижением команды является выход в финал плей-офф КХЛ в 2011 году.

Отметим, что "Атлант" - одна из самых молодых хоккейных команд России. Она была образована в 2005 году в результате переезда "Химика" из Воскресенска в Мытищи.

Зингаревич является владельцем футбольного клуба "Рединг", который выступает в английской футбольной премьер-лиге.