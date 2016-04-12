С верой в Бобровского: кто будет радовать болельщиков на ЧМ по хоккею

Фото: ТАСС/Елена Руско

Уже меньше месяца остается до старта чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. Сборной России предстоит реабилитироваться за предыдущее первенство планеты, а также за Олимпиаду в Сочи. Уже ясно, кто из игроков НХЛ будет участвовать в этом процессе. О шансах национальной команды на убедительный реванш рассуждает спортивный обозреватель m24.ru Василий Макагонов.

Десант из НХЛ

В заокеанской лиге сейчас идут ожесточенные баталии за Кубок Стэнли, поэтому тренерский штаб сборной России может рассчитывать пока только на тех мастеров клюшки, чьи клубы уже лишились каких-либо шансов на продолжение борьбы. Это обстоятельство очень сильно влияет на список приглашенных в национальную команду, поскольку в "список Знарка" не могут попасть ни Малкин, ни Овечкин, ни Тарасенко. Словом, все те, с кем связаны основные надежды любителей хоккея.

Зато главный тренер сборной Олег Знарок уже определился с первой восьмеркой тех, кому предстоит радовать или огорчать российскую публику на домашнем льду. Будем честны и откровенны: среди них абсолютно отсутствуют игроки калибра Дацюка, способные решить судьбу поединка практически в одиночку. Итак, кто уже точно поедет на домашний чемпионат мира?

Начнем с голкиперов. Из НХЛ на вахту у ворот вызваны сразу два человека: Сергей Бобровский и Семен Варламов. По именам выглядит очень солидно, если не знать, что Варламов провел не самый лучший сезон в своей карьере, а Бобровский вообще больше лечился, чем играл. Однако хоронить вратарскую линию не стоит: она в сборной России даже при таких обстоятельствах смотрится весьма солидно.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

С защитниками вообще пока полная неопределенность. Под знамена сборной призван только Алексей Емелин. Этого парня мы помним по жесткой манере игры, которой он уже успел отличиться и в сборной. Помните его дуэль с Франзеном на чемпионате мира в Швеции. В результате швед получил от Емелина удар клюшкой, после которого несколько минут старательно изображал страшную боль. Вообще защита является слабым местом сборной России, и уже далеко не первый год из уст различных функционеров звучат апокалиптические заявления, что с такой обороной национальная команда далеко не уедет. Это близко к истине, но высококлассных защитников от таких заявлений не прибавляется.

Зато с форвардами раздолье. Из НХЛ в сборную уже точно приедут пять человек: Плотников, Калинин, Тихонов, Якупов и Бурмистров. Опять же, вряд ли кто-то из них возьмет на себя роль Малкина/Овечкина/Радулова и поведет за собой партнеров. Приглашение Тихонова, который выдал очень провальный сезон, выглядит весьма странным. Но это уже решать Знарку, возможно, причина призыва в безграничном доверии тренера.

Без тебя

Говоря о том, кто на чемпионат мира поедет, нельзя не упомянуть и тех, кто на него не поедет. Это, например, НХЛовцы Михаил Григоренко и Федор Тютин. Последний долгое время считался завсегдатаем сборной, но видимо тренера уже утомила способность Федора допускать ошибки в важнейших матчах.

Но все это меркнет по сравнению с тем, что в сборной не будет Ильи Ковальчука. Представить себе такой поворот событий пару лет назад было абсолютно невозможно. Герой Квебека-2008, казалось бы, застолбил за собой место в национальной команде на веки вечные, но нет! Знарок четко и ясно дал понять – в этом году Ковальчуку на приглашение в сборную рассчитывать не стоит.

В целом, решение тренера выглядит взвешенным и логичным. Ковальчук набедокурил в СКА, пропустил почти весь плей-офф и отнюдь не из-за травмы, и приглашение его в сборную смотрелось бы странным шагом. Кроме того, практически прошедший (а для СКА уже завершившийся) сезон показал, что самым главным звеном в прошлогоднем победном СКА был отнюдь не его лидер с буквой "К" на свитере, а звено Панарин-Шипачев-Дадонов, которое, собственно, и возвело армейцев на пьедестал почета.

Фото: ТАСС/Ильнар Тухбатов

В последнее время Ковальчук намного больше скандалит, чем играет, а в сборной это умение абсолютно бесполезно. Поэтому форварду придется смотреть очередной чемпионат мира по телевизору или из комфортабельных вип-лож столичной и петербургской ледовых арен.

Кого бы хотелось видеть

Прежде всего старых-добрых Дацюка, Овечкина и Малкина. Но это выглядит абсолютно нереальным в свете того, как выступают их команды. На кого-нибудь из тройки можно рассчитывать, но в сборную совершенно точно не попадут все три хоккеиста.

Были бы не лишним Панарин, Шипачев и Тарасенко. Очень не лишним был бы Никита Кучеров. Но опять же, рассчитывать на эту "могучую кучку" можно только в случае неудачного выступления их клубов в серии плей-офф Кубка Стэнли.

Не приходится сомневаться, что "лист Знарка" пополнится Радуловым. Он-то в отличие от Ковальчука не теряет хватки и продолжает неистовствовать на льду во всех смыслах этого слова.

Если говорить о перспективах сборной России, то все же стоит признать: состава, равного по силе олимпийскому или даже чемпионскому времен дуэта Малкина с Овечкиным, собрать не удастся. В этом году сборная России не будет столь яркой. Но даже такой национальной команде по силам порадовать своих болельщиков. Все зависит от самоотдачи: вспомните Санкт-Петербург-2000, когда звездная команда во главе с Павлом Буре полностью провалила чемпионат мира.