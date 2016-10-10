Форма поиска по сайту

10 октября 2016, 10:59

Спорт

Герман Титов уволен с поста главного тренера хоккейного "Спартака"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Герман Титов уволен с поста главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги "Спартак". Вместе со специалистом клуб покинет его помощник Вячеслав Козлов, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Результат говорит сам за себя, но мне не хватило времени поработать. Я расстроен, но не думаю, что закончил все в "Спартаке", – прокомментировал свою отставку Титов.

Герман Титов возглавил "красно-белых" в мае 2015 года. В прошлом сезоне "Спартак" занял 11-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф. В этом чемпионате клуб в последних десяти матчах потерпел восемь поражений и занимает 11-ю строчку турнирной таблицы.

КХЛ ХК Спартак Герман Титов новости спорта

