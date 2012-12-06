"Атлант" в гостях проиграл СКА

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковный "Атлант" в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил в гостях СКА из Санкт-Петербурга. Победную шайбу хозяева забросили за 4 минуты до сирены.

Счет был открыт на 12-й минуте встречи. Каблуков, который двумя минутами ранее был удален и вышел со скамейки штрафников, сделал передачу на Кольцова, который переиграл голкипера СКА. За две минуты до конца первого периода равновесие восстановил Даллмэн.

Во второй двадцатиминутке гостям сразу же удалось выйти вперед, благодаря броску Энгквиста. Но СКА сначала сравняло счет - отличился Клименко, а затем вышло вперед. Под занавес второго игрового отрезка гол забил Илья Ковальчук.

В третьем периоде "Атлант" побежал отыгрываться. На 47-й минуте Энгквист сделал дубль - 3:3.

Казалось, что судьба встречи решится в овертайме, но за четыре минуты до конца третьей двадцатиминутки Ковальчук вывел СКА вперед. Отыграться "Атлант" не успел, более того, гости даже не стали менять вратаря на шестого полевого игрока.

"Атлант" терпит второе поражение подряд и опускается на 12-е место в Западной конференции. Следующую встречу подопечным Светлова предстоит провести 19 декабря дома против магнитогорского "Металлурга".