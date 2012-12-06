Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря 2012, 11:43

Спорт

"Атлант" в гостях проиграл СКА

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковный "Атлант" в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил в гостях СКА из Санкт-Петербурга. Победную шайбу хозяева забросили за 4 минуты до сирены.

Счет был открыт на 12-й минуте встречи. Каблуков, который двумя минутами ранее был удален и вышел со скамейки штрафников, сделал передачу на Кольцова, который переиграл голкипера СКА. За две минуты до конца первого периода равновесие восстановил Даллмэн.

Во второй двадцатиминутке гостям сразу же удалось выйти вперед, благодаря броску Энгквиста. Но СКА сначала сравняло счет - отличился Клименко, а затем вышло вперед. Под занавес второго игрового отрезка гол забил Илья Ковальчук.

В третьем периоде "Атлант" побежал отыгрываться. На 47-й минуте Энгквист сделал дубль - 3:3.

Казалось, что судьба встречи решится в овертайме, но за четыре минуты до конца третьей двадцатиминутки Ковальчук вывел СКА вперед. Отыграться "Атлант" не успел, более того, гости даже не стали менять вратаря на шестого полевого игрока.

"Атлант" терпит второе поражение подряд и опускается на 12-е место в Западной конференции. Следующую встречу подопечным Светлова предстоит провести 19 декабря дома против магнитогорского "Металлурга".

Сюжет: Путь к Кубку Гагарина
КХЛ Атлант

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика