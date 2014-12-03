Возрождение легенды: "Крылья Советов" придут в КХЛ

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

3 декабря хоккейное сообщество взбудоражила новость о том, что почивший в бозе клуб "Крылья Советов" возродится и примет участие в одном из будущих сезонов Континентальной хоккейной лиги. Зачем нашему хоккею "Крылышки", рассуждает спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов.

Это не взрыв бомбы. Это детонация, возникшая в недрах Большого адронного коллайдера, термоядерный взрыв на атомной станции, словом, событие с большой буквы. "Крылья Советов" после четырех лет полного забвения, в которые функционировала только их прославленная хоккейная школа, возвращаются. Да и как возвращаются! Не влачить жалкое существование в недрах Высшей хоккейной лиги, а на коне. Въехав в Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с готовностью дать бой СКА, ЦСКА, "Динамо" и иже с ними.

Сразу оговорюсь, пока это все только планы, озвученные таинственным источником в недрах хоккейной федерации агентству ТАСС. Никаких "бумажных" решений и тем более готовых бизнес-планов по возрождению "Крылышек" пока нет. Но уже тот факт, что о необходимости существования такого клуба заговорили – это гигантский плюс руководству лиги.

Хоккеист "Спартака". Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Крылья" присоединяются к другому знаменитому хоккейному клубу – "Спартаку", который также возрождается из пепла при деятельной помощи КХЛ. "Красно-белые" образца конца девяностых и на всем протяжении нулевых представляли собой отчаянно цеплявшийся за жизнь коллектив, который вечно нуждался в деньгах. Средства приходилось не просто доставать, а прямо-таки извлекать из воздуха, сначала посредством помощи политика Игоря Шабдурасулова, а затем прибегая к услугам не слишком "спонсористых" компаний. Примерно как столичное футбольное "Динамо" времен "Металлоинвеста".

Нет никаких сомнений, что к истории с возвращением "Крыльев" прикладывает руку лично Дмитрий Чернышенко, недавно возглавивший КХЛ. Судя по всему, новое руководство лиги осознало, что ставка на "Львов" и "Медвешчаков" хоть и развивает КХЛ на Запад, но не слишком эффективно. Пражский клуб нанес серьезный урон репутации лиги, отказавшись от выступления в ней после того, как вышел в финал Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Представьте себе, что в НХЛ внезапно откажется играть "Детройт". Представили? Вот и у меня не получается, а в КХЛ пока ситуация с отказами от игры считается вполне возможной и допустимой.

Прежде чем говорить о правильности или неправильности новой стратегии лиги, стоит понять один очень важный момент – кому нужны хоккейные "Спартак" и "Крылышки". Не в плане спонсоров, конечно, – эти ребята зачастую назначаются функционерами "оттуда", а в плане симпатий болельщиков. Иными словами, есть ли у "Спартака" и "Крыльев" преданные фанаты.

Ситуации у каждого из клубов разные. "Спартак" располагает старым, но довольно уютным дворцом в Сокольниках, имеет преданных поклонников, и при наличии хорошей игры можно рассчитывать на хорошую заполняемость трибун на матчах "красно-белых". Какую-то часть фанатов составят болельщики футбольного "Спартака", их многотысячная армия в трудный момент уже не раз давала понять "младшему брату", что в обиду его не даст. Тут и всевозможные акции, и баннеры, и демонстративная поддержка в тот момент, когда хоккейный клуб уже стоял на краю финансовой пропасти и булькал со дна таблицы, раздавая очки кому только можно. В общем, у "Спартака" при наличии богатого спонсора все будет хорошо.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

С "Крыльями" все сложнее. Все-таки этот клуб достаточно давно выпал из элиты российского хоккея и за это время растерял массу поклонников. Кто-то надел красно-синий шарф, иные ушли поддерживать "Динамо", которое в КХЛ и Суперлиге играло, как говорят, за всю Москву. Футбольные "Крылья Советов" из Москвы прекратили свое существование еще в далекие советские годы, проиграв конкуренцию самарским одноклубникам (спортивное общество могло поддерживать только один футбольный клуб). Совершенно неясно, сколько все-таки у "Крылышек" поклонников и на что вообще сможет рассчитывать лига.

Дело в том, что у КХЛ, как бы она ни старалась поддерживать великие традиции советских мастеров клюшки, есть и маркетинговые интересы. Каждый месяц обязательно сводят статистику посещаемости хоккейных арен, после чего боссы лиги проводят традиционную "раздачу слонов" самым посещаемым. У тех же "Слована" и "Медвешчака" показатели очень хороши – ведь эти команды "первые парни на селе" в своих странах. Хорватским и словацким болельщикам просто интересно смотреть на то, как их клубы пылят в "русской лиге". Даже если в "Медвешчаке" хорватских хоккеистов приходится искать при помощи служебных собак, а "Слован" околачивается на дне таблицы.

Москва – это другой мир, с избалованными болельщиками, которых новой хоккейной командой не удивишь. Самым популярным видом спорта в городе является футбол (в отличие от Урала и Сибири), хоккей вызывает особый интерес, в основном в дни дерби ЦСКА – "Динамо". Найдут ли "Крылья Советов" место в сердцах тысяч поклонников? Тяжелый это вопрос, и ответ на него дать не так-то просто.

Главным позитивным моментом является возвращение к корням. К тем клубным мастодонтам советского хоккея, которые рулили еще во времена самой первой суперсерии СССР – Канада. Историю забывать нельзя, а какое будущее ждет "Крылышки" – зависит в том числе и от нас с вами. Так что добро пожаловать на трибуны!

Василий Макагонов