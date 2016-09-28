Спектакль "Имаджинариум" и танцевальные миниатюры покажут вечером в "Протеатре"

Фото: zilcc.ru

Инклюзивный спектакль "Имаджинариум", а также танцевальные миниатюры "На планете" и "С тенью" покажут в КЦ ЗИЛ. Об этом сообщается на сайте Культурного Центра.

Танцевальные миниатюры "На планете" и "С тенью" представит Творческий союз "СоБытие" из Екатеринбурга, а спектакль "Имаджинариум" – постановка инклюзивного коллектива "Надежда" из города Череповец.

Показы спектаклей пройдут в рамках фестиваля инклюзивных театров "Протеатр", который оказывает содействие в сфере "особого" творчества людям с различными формами инвалидности. За 15 лет существования фестиваля в нем приняли участие порядка 600 театральных коллективов. В 2016 году "Протеатр" пройдет с 26 сентября по 2 октября на площадке КЦ ЗИЛ. В нем примут участие коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Великого Новгорода, Череповца.

Полное расписание фестиваля опубликовано на сайте КЦ ЗИЛ.