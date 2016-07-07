Москвичам расскажут о любви на крыше

Фото: m24.ru/Роман Балаев

8 июля Культурный центр ЗИЛ приглашает всех желающих на необычную экскурсию. Вам не придется долго бродить по столичным улицам – москвовед Татьяна Воронцова вместе с участниками поднимется на крышу, где в летний вечер можно будет взглянуть на Москву романтическую.

Гости узнают, какое сооружение москвичи величали "невестой Ивана Великого", куда обязательно приходили влюбленные пары, услышите трогательные истории любви великих людей: Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, Екатерины Семеновой и Ивана Гагарина, Прасковьи Жемчуговой и Николая Шереметева.