Малайзия отменит безвизовый режим для граждан КНДР

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Малайзия отменит безвизовый въезд в страну для граждан КНДР, сообщает агентство BERNAMA. Новые правила вступят в силу 6 марта.

По словам вице-премьера Малайзии Ахмада Захида Хамиди, гражданам КНДР теперь придется получить визу, чтобы въехать в страну. Такое решение принято ради национальной безопасности, а также связано с недавними происшествиями с участием северокорейских граждан

На сегодняшний день граждане КНДР могут въезжать в Малайзию без виз на 30 дней.