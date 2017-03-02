Форма поиска по сайту

02 марта 2017

Малайзия отменит безвизовый режим для граждан КНДР

Малайзия отменит безвизовый въезд в страну для граждан КНДР, сообщает агентство BERNAMA. Новые правила вступят в силу 6 марта.

По словам вице-премьера Малайзии Ахмада Захида Хамиди, гражданам КНДР теперь придется получить визу, чтобы въехать в страну. Такое решение принято ради национальной безопасности, а также связано с недавними происшествиями с участием северокорейских граждан

На сегодняшний день граждане КНДР могут въезжать в Малайзию без виз на 30 дней.

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, которого отравили неизвестными химическими веществами в аэропорту Куала-Лумпура. По разным данным, его укололи отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны. Власти Малайзии предъявили обвинения двум женщинам, которых подозревают в убийстве. Речь идет о гражданках Вьетнама и Индонезии. Подозреваемым грозит смертная казнь через повешение.

Южная Корея полагает, что его убийство было заказано Пхеньяном. Спецслужбы страны обратились к России с просьбой задержать тех подозреваемых, которые оказались на территории РФ. Российская сторона отказала в этой просьбе, поскольку на тот момент в расследовании не было достаточного прогресса.

