Рядом с ТПУ "Измайловский парк" появится пешеходная зона

Фото: m24.ru

Рядом с транспортно-пересадочным узлом "Измайловский парк" разместится крупная пешеходная зона, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

"В настоящее время прорабатывается вопрос организации пешеходной зоны от станции метро "Партизанская" до ТПУ "Измайловский парк". Проект предполагает расширение тротуаров, обустройство пешеходных ограждений, организацию переходов на пересечении Измайловского шоссе с улицами Ткацкая и Вернисажная", – сказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, также планируется построить надземный пешеходный переход между станцией метро "Партизанская" и МКЖД. Работы на этом объекте уже ведутся. К настоящему времени устанавливаются опоры будущего перехода. Общая площадь перехода с подземным турникетно-кассовым терминалом составит 7250 квадратных метров.​

Также рассматривается возможность организации дополнительных плоскостных парковок в районе ТПУ "Измайловский парк".