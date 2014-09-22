Более 50 снарядов времен ВОВ нашли в парке "Измайлово"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Парке "Измайлово" местные жители обнаружили 56 76-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре ручные гранаты времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба префектуры Восточного административного округа.

Боеприпасы были найдены в подземном "схроне". Четырехсотметровую зону вокруг места находки оцепили.

Прибывшие саперы отправили снаряды на полигон в Красногорский район Московской области для утилизации. Сейчас оцепление в Измайловском парке снято.

Стоит отметить, что снаряды времен войны находят на территории Москвы и Подмосковья регулярно. Так в Клинском районе Московской области 13 сентября обнаружили около 20 боеприпасов.

Предположительно снаряды там спрятали "черные копатели". В конце августа снаряды находили неподалеку от города Фрязино, в деревне под Можайском, а также в Старом Рузском районе.

Кроме того, еще один снаряд был найден коммунальщиками во дворе дома на востоке Москвы.

Что касается Измайловского парка, то в 2010 году на главной аллее здесь была найдена минометная мина. В том же году на северо-западе Москвы обнаружили рекордный арсенал - 920 снарядов времен Великой Отечественной войны.