Детский веревочный маршрут открыли в Измайловском парке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Веревочный маршрут для детей открылся в Измайловском парке, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Юные посетители смогут потренироваться на скалодроме, преодолеть мост из бревен и подняться по подвесным ступеням.

Препятствия в "Панда-парке" находятся на небольшой высоте, они рассчитаны на детей ростом от 110 до 140 сантиметров.

Гости также могут попробовать пройти маршрут "Смелый", главным препятствием которого станет 45-метровый тролль. Второй маршрут пока закрыт на реконструкцию.

Веревочный городок располагается в северной части парка вблизи парка аттракционов "Забава". Режим работы – с 11:00 до 19:00, посещение платное.