В Измайловском парке открывается прокат роликов и велосипедов

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 14 марта, в Измайловском парке откроются пункты проката велосипедов и роликовых коньков.

Как сообщает пресс-служба парка, всего появится три пункта проката, которые расположены в разных частях Измайловского парка: на Северной площади, у Главного и Соколиного входов.

Весной прокаты будут работать с 14:00 до 20:00 по пятницам, а в выходные и праздничные дни с 12:00 до 20:00.

Кроме велосипедов и роликов, здесь можно будет взять напрокат веломобили, средства защиты для пользователей роликовых коньков, а также теннисные столы с инвентарем. Также в ближайшее время появится возможность арендовать электросамокаты Segway.

Прокат взрослого велосипеда будет стоить 150 рублей в час, детского - 50 рублей. Аренда веломобиля обойдется от 50 до 200 рублей за полчаса, а теннисного стола - 150 рублей.

