Матери брошенного в Измайловском парке ребенка предъявлено обвинение

Матери младенца, найденного в Измайловском парке, предъявлено обвинение, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Женщина обвиняется по статье "Оставление в опасности", но дело могут "утяжелить", поменяв статью на "Покушение на убийство".

Напомним, трехнедельного младенца обнаружила в Измайловском парке 5 ноября женщина, гулявшая с собакой. Мальчик какое-то время пролежал на земле, у него были признаки переохлаждения. Ребенка передали медикам детской Морозовской больницы. С самого начала медики отмечали, что ребенок здоровый.

Полиция уже установила, что подозреваемая оставила ребенка в парке вечером 4 ноября, младенец пролежал на земле около 13 часов. Также следователи выяснили, что задержанная дважды отказывалась от своих детей и оставляла их в роддоме. Нашли женщину в одном из столичных хостелов.