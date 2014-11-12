Музей наивного искусства запустил конкурс арт-объектов

Фото: naive-museum.ru

Музей наивного искусства запустил проект "Наивная шкатулка" – это конкурс арт-объектов, которые создали посетители музея, горожане и художники. Принять участие в нем можно до середины февраля 2015 года. Для этого в музей нужно принести повседневные вещи, своими руками преобразованные в арт-объекты. По итогам конкурса в марте следующего года откроется выставка.

"Основная идея проекта - вместе с горожанами поразмышлять о том, как искусство может проникнуть в самые обыденные и будничные сферы нашей жизни, преображая привычные объекты и даря радость творчества и игры", - рассказала M24.ru заместитель директора музея по экспозиционно-выставочной деятельности Александра Володина.

Для музея также важно познакомить горожан с наивным искусством, добавила Володина. "Наив - это творчество непрофессиональных художников, способных, однако, найти свой уникальный стиль и создать потрясающие оригинальные работы", - сказала она.

Будущая выставка-инсталляция получит название "Наивная шкатулка". Ее экспозиция будет дополнена фотографиями пространств домов наивных художников, которые расписаны и украшены ими самими.

Несмотря на то, что конкурс стартовал недавно, москвичи уже начали приносить в музей свои работы. Однако пока их не показывают публике, чтобы сохранить тайну до открытия выставки. В основном в музей приносят работы жители района, где находится он и его филиалы, - это Измайлово и Новогиреево.

"К нам уже поступили очень любопытные вещи - к примеру, ярко декорированная старая швейная машинка и чрезвычайно необычно художественно оформленная авторская коллекция бритв, собранная в советские и постсоветские годы", - рассказала Володина.

Она отметила, что в работах горожан ощущается экологический мотив. Например, в декоративных композициях, сделанных из старых пластиковых бутылок.

"Безусловно, придумывая проект, мы понимали важность идей ресайклинга и переработки вещей, ставших ненужными в быту, но хранящих эстетический потенциал для творчества, и нам радостно, что этот экологический идейный посыл увидела наша аудитория и откликнулась на него", - добавила Володина.