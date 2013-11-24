Иван Вырыпаев представил "Благодать и стойкость" в "Практике"

В театре "Практика" прошли читки спектакля "Благодать и стойкость"

Иван Вырыпаев представил в театре "Практика" новый спектакль "Благодать и стойкость", поставленный по одноименной книге Кена Уилбера. Она описывает пять лет супружеской жизни Кена и его жены Треи, у которой спустя 10 дней после замужества обнаружили рак.

О режиссере

Иван Вырыпаев - режиссер, актер и драматург, художественный руководитель театра "Практика". Широкую известность получил в 2007 году после выхода фильма "Эйфория", ставшего обладателем многих отечественных и зарубежных премий. Также известен как создатель агентства творческих проектов "Движение Kislorod".

Иван Вырыпаев родился 3 марта 1974 года в Иркутске. В 1995 году получил диплом актера драмтеатра в Иркутском театральном училище. Играл в театрах Магадана и на Камчатке, основал театр-студию "Пространство игры" в Иркутске. В 1998 году Вырыпаев заочно поступил в щукинское училище на отделение театральной режиссуры, параллельно преподавал актерское мастерство в Иркутском театральном училище. В 2001 году стал участником Центра новой пьесы "Театр. Doc", а через четыре года пришел в новый театр "Практика". В 2005 году Иван Вырыпаев создал агентство творческих проектов "Движение Kislorod", направленное на открытие новых имен в искусстве.

В 2006 году Вырыпаев дебютировал в кинематографе как автор сценария и режиссер-постановщик фильма "Эйфория". За эту работу режиссер получил "Нику" и звание "Открытие 2006 года" по версии академиков премии. Также фильм стал обладателем гран-при XXII Международном кинофестиваля в Варшаве, "Малого золотого льва" в Венеции, специального диплома жюри "Кинотавра" и принес автору международную известность. В 2009 году Вырыпаев снял драму "Кислород", в 2012 - "Танец Дели".

"Интервью": режиссер Иван Вырыпаев

Кроме того, Вырыпаев написал сценарии к фильмам "Бумер 2" (2005, соавтор), "Антонина оглянулась" (2007), "Лучшее время года" (2007), телесериалу "Бункер" (2006). Ему принадлежат и несколько пьес: "Июль", "Бытие 2", "Кислород", "Валентинов день", "Город, где я", "Сны". Спектакли по ним поставлены более чем в 20 театрах мира. Многие работы режиссера отмечены различными премиями, в том числе "Золотой маской», премией фестиваля "Новая драма" и др.

В 2005 году вышла первая книга Ивана Вырыпаева "13 текстов написанных осенью".

В апреле 2013 года Иван Вырыпаев стал художественным руководителем "Практики", до этого в течение семи лет он работал в театре арт-директором.

Информацию о режиссере можно также найти на его сайте и странице в сети "ВКонтакте".

О театре "Практика"

Экспериментальный Театральный центр новой драмы "Практика" открылся в Москве 7 октября 2005 года. Был задуман художественным руководителем Эдуардом Бояковым как театр, ориентированный на поиск актуальных тем и сюжетов, современного языка и новой театральной стилистики. Целью "Практики" было открытие нового поколения драматургов и режиссеров, работающих с современной пьесой.

Сегодня "Практика" является современным культурным центром, где проводятся кинопоказы, тренинги, выставки и перфомансы. По мнению критики, "В "Практике" стало возможным то, о чем молодые и уже известные авторы могли только мечтать: не в теории, на бумаге, а на практике, со сцены рассказать и показать то, чем живет мир вокруг нас, о чем думают наши современники сейчас и сегодня".

"Афиша": В "Практике" представили спектакль "Благодать и стойкость"

На сцене "Практики" ставятся пьесы Ивана Вырыпаева, Германа Грекова, Вячеслава Дурненкова, Мариуса фон Майенбурга и других авторов. В репертуаре спектакли ведущих российских режиссеров: Владимира Агеева, Филиппа Григорьяна, Светланы Земляковой, Руслана Маликова, Виктора Рыжакова.

В театре играют Полина Агуреева, Алиса Гребенщикова, Борис Каморзин, Иван Макаревич, Инга Оболдина, Александр Филиппенко, Лаус Мелисса, Алиса Хазанова и другие.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте театра.

Спектакль "Благодать и стойкость"





Спектакль поставлен по одноименной книге американского писателя и философа Кена Уилбера. Это автобиографическая история о жизни и смерти жены автора Трейи Киллам Уилбер (1947-1989). Через десять дней после свадьбы ей был поставлен диагноз рак груди, и в течение пяти лет супруги вместе боролись за ее жизнь. Кен и Трейя не прекращали упорно работать над собой, занимались духовными буддистскими практиками, медитацией. Любимой молитвой Трейи из христианской религии стала: "Прими мир — примешь Бога". Она пыталась оставить привычку быть недовольной собой, терзаться, отвлекаться и просчитывать все наперед: "Важно не количество времени, отведенного тебе, а качество. Я хочу принимать решения, вызванные радостью и узнаванием нового, а не страхом". После тяжелых испытаний супруги находят путь к собственному "я" в умении прощать. Перед уходом Трейе все-таки удалось обрести себя и подлинную связь с этим миром.

Трейю в спектакле Вырыпаева играет его супруга, польская актриса Каролина Грушка, Кена - американский актер Казимир Лиске. Артисты сидят с текстами в руках на пустой сцене. Чтение идет на английском языке с синхронным переводом, который зрители слушают в наушниках. Рассказ Уилбера о Трейе и ее попытке выживания перемежается отрывками из ее дневников и писем — артисты постоянно как бы подхватывают друг от друга и ведут общее повествование. Единственным художественно-выразительным средством в спектакле являются геометрические видеоинсталляции Всеволода Тарана, бегущие по стенам, и музыка.

Постановка глазами режиссера и актеров

Книга начинается так: "Я пишу эти строки, когда со дня смерти Трейи прошло уже 10 лет", значит, исходное событие в том, что Кен принял решение выпустить в свет книгу. Он мог не издавать ее, ему было больно писать ее. Но он решил сделать личную историю общественной. А для театра теперь событие в том, что эта история стала нам доступна, и скоро наши зрители смогут об этом узнать. И это главное для нас. И очень важно, что это реальная история. Это очень работает.

Этим спектаклем я бы хотела сказать зрителям, что нужно включиться в жизнь, сделать ее качественнее. И это в наших силах. Во время спектакля мы все должны почувствовать, что такое включение в жизнь. Мы не влияем на события. Но можем повлиять на свое отношение к ним и сделать жизнь лучше.

Автор книги не предлагает идиллию, он говорит правду. В этом сила книги. Мужчина и женщина столкнулись с тем, что могут все потерять, в том числе и друг друга. И они открыли для себя смысл жизни, поняли, что такое по-настоящему любить. И важно то, что это не художественная книга, это реальность.

СМИ о спектакле

"Вырыпаев взялся за сложный и сомнительный сюжет. В чем его сложность понятно: в зале обязательно найдутся не только нейтрально настроенные наблюдатели, но и те, кого эта тема пугает и напрягает (с ними следует быть осторожными и не "давить"), и те, кто сталкивался с темой лично, потерял близких или сам был болен (с ними надо быть еще более осторожным и деликатным). Как же быть? Вырыпаеву приходит на помощь его традиционный прием — минимализм".

"Вырыпаев словно специально старается не встать между зрительским восприятием и рассказанной историей, ни в коем случае не раскрасить ее эмоциями актеров. Нам будто подают холодную котлету, которую мы сами вправе разогреть или съесть так, добавить кетчупа или горчицы. Материал объективно страшен и пронзителен, но подлинными эмоциями мы должны наполнить его сами — если, конечно, пожелаем".

"Ближе к концу Трейя ощущает, что необходимо умение жить без знания чего-либо наверняка. Двигаться к цели без потребности ее достичь. Основной принцип — иди вперед. В ней не было жалости к себе до самого конца. "Может быть, мне осталось жить меньше года, но зато послушайте, как поют птицы". Последним ее словом стало "спасибо".

(РИА Новости)

"Благодать и стойкость" для "Практики" — настоящая революция".

"Вырыпаеву нужно было создать для зрителя атмосферу максимального доверия, ситуацию, в которой он будет ощущать себя не "чужаком", заплатившим за билет и пришедшим в театр, а гостем, собравшимся вечером поговорить с друзьями".

"Вырыпаев уже давно, почти во всех своих последних опытах, намеренно движется к "бедному" театру. Не просто отказываясь от действия, но стремясь устранить вообще все препятствия между текстом и зрителями, пытаясь добиться беспристрастной и буквальной его ретрансляции".

"В финале Лиске и Грушка уходят со сцены, и на заднике внезапно появляется настоящая Трейя, видеозапись ее выступления за пять месяцев до смерти. Бледная, худая, со спрятанной под красивым платком облысевшей головой, она говорит о своей болезни. И вдруг понимаешь, что то, как она это делает, ничуть не отличается от манеры, с которой существовали актеры. Те же собранность, упорство, сдержанность, твердость в голосе, та же скупость интонации — и азарт в глазах. Актеры и реальная личность вдруг срастаются до полной неотличимости друг от друга, и спектакль как бы сам становится женщиной, которой он посвящен".

(Газета.ру)

Екатерина Левина