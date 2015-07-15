Иван Вырыпаев станет генпродюсером театра "Практика"

Фото: facebook.com/Praktika

14 июля некоторые СМИ сообщили, что на заседании совета директоров московских театров, прошедшем в департаменте культуры, было решено упразднить должность худрука в театре "Практика".

Иван Вырыпаев, занимающий этот пост, обратился к общественности через официальную страницу "Практики" на Facebook, чтобы исключить неверную интерпретацию информации.

В письме, в частности, говорится, что инициатива отказаться от ставки худрука исходила от самого театра: "Наш театр выступил выступил с инициативой упразднения должности худрука, просто потому что за последние три года нам удалось создать очень профессиональный менеджмент и наладить работу театра в режиме четкого слаженного механизма. В нашем театре нет труппы и нет штатных режиссеров, мы – продюсерский театр. Да и создан театр был продюсером Эдуардом Бояковым. И вот сейчас мы бы хотели сделать еще один шаг вперед, навстречу новым технологиям управления. Мы решили создать продюсерское управление театром. Главным исполнительным лицом театра станет директор. Но выстраивать художественную линию, создавать репертуар и следить за философской доктриной театра будет генеральный продюсер, а точнее продюсерский совет".

Пост генерального продюсера Вырыпаев оставляет за собой. Новая позиция позволит режиссеру освободить время для других проектов: "После юбилея театра 7 октября я перейду с должности худрука на должность генерального продюсера театра. Это будет означать, что я буду нанят театром, а не департаментом культуры, как сейчас. И у меня появится возможность ездить на постановки и заниматься другими своими творческими делами. Сейчас мое физическое присутствие в театре уже не требуется в таком постоянном режиме".

Также Вырыпаев отметил, что новая управленческая форма пойдет на пользу "Практике": "...лично я верю в то, что современный театр должен управляться продюсером. Потому что я, как художник, все равно все подтягиваю под свой вкус, а это делу вредит. Поэтому, мы так же хотели бы, чтобы в продюсерский совет театр входил не только я, но и кто-то, кто сегодня стал бы самым полезным и необходимым человеком, для дальнейшего развития театра. Спасибо департаменту культуры за поддержку. Мы надеемся, что на нашем примере российское театральное общество сможет познакомиться с еще одной моделью ведения театрального дела".

Иван Вырыпаев является худруком театра "Практика" с 2013 года. Созданные им спектакли, в ряде случаев по его же пьесам, идут в Англии, Франции, Польше, Германии, Чехии, Канаде и других странах.