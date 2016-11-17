Художественная подсветка появилась почти на 150 столичных объектах

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Художественная подсветка появилась на 148 столичных объектах. Об этом рассказал замглавы департамента топливно-энергетического хозяйства Иван Новицкий, сообщает mos.ru.
Подсветкой в этом году украсили многие улицы в центре города: Петровку, Таганскую площадь, Бульварное кольцо, Знаменку, Волхонку и так далее. Часть объектов, как отметил Новицкий, находятся под видеонаблюдением.
В следующем году архитектурно-художественную подсветку планируют установить на 219 объектах.
Подсветка на деревьях абсолютно безопасна. В гирляндах и лампочках используется только низкое напряжение: 12 и 24 вольта. Даже если подсветка будет повреждена, она не причинит вреда людям или животным.
Такая подсветка очень экономична. Общая протяженность гирлянд составляет более тысячи километров. При этом они потребляют всего 1 тысячу 350 киловатт.