Художественная подсветка появилась почти на 150 столичных объектах

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Художественная подсветка появилась на 148 столичных объектах. Об этом рассказал замглавы департамента топливно-энергетического хозяйства Иван Новицкий, сообщает mos.ru.

Подсветкой в этом году украсили многие улицы в центре города: Петровку, Таганскую площадь, Бульварное кольцо, Знаменку, Волхонку и так далее. Часть объектов, как отметил Новицкий, находятся под видеонаблюдением.

В следующем году архитектурно-художественную подсветку планируют установить на 219 объектах.